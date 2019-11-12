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Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

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11:20   12 Ноября 2019
Весь мир

Эрдоган планирует после визита в США провести переговоры с Путиным по Сирии

Эрдоган планирует после визита в США провести переговоры с Путиным по Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после визита в США проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по Сирии.

Ранее сообщалось, что Эрдоган посетит США 12-13 ноября, где встретится с американским лидером Дональдом Трампом. 

В начале октября Турция начала в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Бои велись против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), и террористов запрещенной группировки ИГ*.

Также в октябре Путин и Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой операции и отвод курдских радикалов на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере САР.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #турция #эрдоган #меморандум

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