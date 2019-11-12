Эрдоган планирует после визита в США провести переговоры с Путиным по Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после визита в США проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по Сирии.

Ранее сообщалось, что Эрдоган посетит США 12-13 ноября, где встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

В начале октября Турция начала в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Бои велись против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), и террористов запрещенной группировки ИГ*.

Также в октябре Путин и Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой операции и отвод курдских радикалов на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере САР.

*Террористическая организация, запрещена в РФ