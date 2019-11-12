Сбербанк начал доставлять перевыпущенные банковские карты клиентам домой. Как передает «Коммерсантъ», такую услугу уже оказывает ряд крупных банков России.

Доставка карты в Москве будет стоить 500 рублей. В декабре банк начнет оказывать услугу в тестовом режиме, а в 2020 году перейдет на полный объем работы, передает издание. Заказ карты на дом можно оформить в мобильном приложении или через интернет-банк. По словам экспертов, так как ряд банков уже оказывает такие услуги, Сбербанку придется непросто с вхождением на рынок и конкуренцией. К тому же, на содержание курьеров и менеджеров придется отдельная статья расходов, отметили аналитики.

По данным других банков, они доставляют карты клиентам в течение двух дней, тогда как Сбербанк устанавливает срок от двух дней и более. Кроме того, некоторые банки берут за доставку перевыпущенной карты 390 рублей, а в Сбербанке планируют брать за эту услугу не менее 500 рублей. Представители Сбербанка говорят, что пилотный проект позволит увидеть недочеты и провисания в системе и оперативно их устранить.