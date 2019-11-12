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11:14   12 Ноября 2019
Россия

Сбербанк начал доставлять перевыпущенные банковские карты клиентам домой

Сбербанк начал доставлять перевыпущенные банковские карты клиентам домой

Сбербанк начал доставлять перевыпущенные банковские карты клиентам домой. Как передает «Коммерсантъ», такую услугу уже оказывает ряд крупных банков России. 

Доставка карты в Москве будет стоить 500 рублей. В декабре банк начнет оказывать услугу в тестовом режиме, а в 2020 году перейдет на полный объем работы, передает издание. Заказ карты на дом можно оформить в мобильном приложении или через интернет-банк. По словам экспертов, так как ряд банков уже оказывает такие услуги, Сбербанку придется непросто с вхождением на рынок и конкуренцией. К тому же, на содержание курьеров и менеджеров придется отдельная статья расходов, отметили аналитики.

По данным других банков, они доставляют карты клиентам в течение двух дней, тогда как Сбербанк устанавливает срок от двух дней и более. Кроме того, некоторые банки берут за доставку перевыпущенной карты 390 рублей, а в Сбербанке планируют брать за эту услугу не менее 500 рублей. Представители Сбербанка говорят, что пилотный проект позволит увидеть недочеты и провисания в системе и оперативно их устранить. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сбербанк #общество

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