ВЦИОМ отметил снижение страха россиян перед социальной несправедливостью

Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют, что по сравнению с январем 2019 года россияне стали меньше бояться роста цен, снижения доходов и социальной несправедливости.

Об этом говорится в «Карте страхов россиян: осень-2019», опубликованной на сайте ВЦИОМ.

В частности, отмечается, что максимально снизилось число граждан России, которые перестали бояться роста цен на привычные продукты – если в начале года этого опасались 70% опрошенных, то осенью число тех, кого это пугает снизилось до 58%.

Также серьезно уменьшилось число граждан, которые бояться возможного снижения своих доходов – таких было 68%, а стало 63%. Число людей, обеспокоенных возможным проявлением социальной несправедливости уменьшилось на четыре пункта – с 72% до 68%. Уменьшилось и число россиян, которые беспокоятся по поводу доступности бесплатной медицины и ее качества – в начале года их было 61%, а сейчас стало 58%.

В число факторов, которых россияне боятся меньше всего попали: обострение международных конфликтов (этого боится 20% опрошенных), потеря работы (35%) и возможный рост преступности (36%). В целом, как отметили социологи, уровень беспокойства россиян практически по всем обозначенным проблемам существенно снизился.

Опрос проводился социологами ВЦИОМ 31 октября 2019 года. Участие в нем приняли 1800 россиян старше 18 лет.