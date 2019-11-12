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11:35   12 Ноября 2019
Россия

ВЦИОМ отметил снижение страха россиян перед социальной несправедливостью

ВЦИОМ отметил снижение страха россиян перед социальной несправедливостью

Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют, что по сравнению с январем 2019 года россияне стали меньше бояться роста цен, снижения доходов и социальной несправедливости.

Об этом говорится в «Карте страхов россиян: осень-2019», опубликованной на сайте ВЦИОМ.

В частности, отмечается, что максимально снизилось число граждан России, которые перестали бояться роста цен на привычные продукты – если в начале года этого опасались 70% опрошенных, то осенью число тех, кого это пугает снизилось до 58%.

Также серьезно уменьшилось число граждан, которые бояться возможного снижения своих доходов – таких было 68%, а стало 63%. Число людей, обеспокоенных возможным проявлением социальной несправедливости уменьшилось на четыре пункта – с 72% до 68%. Уменьшилось и число россиян, которые беспокоятся по поводу доступности бесплатной медицины и ее качества – в начале года их было 61%, а сейчас стало 58%.

В число факторов, которых россияне боятся меньше всего попали: обострение международных конфликтов (этого боится 20% опрошенных), потеря работы (35%) и возможный рост преступности (36%). В целом, как отметили социологи, уровень беспокойства россиян практически по всем обозначенным проблемам существенно снизился.

Опрос проводился социологами ВЦИОМ 31 октября 2019 года. Участие в нем приняли 1800 россиян старше 18 лет.

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Автор: Александр Люблинский
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