Реестр надежных интернет-магазинов появится в России. Его созданием занимаются эксперты Роскачества, которые будут проверять работу онлайн-продавцов.

Как сообщает ведомство, пилотный проект стартует в ноябре 2019 года, а в полную силу он начнет действовать в 2020 году. Эксперты в первую очередь проверят качество работы билетных агентств, так как сейчас в этой сфере стали активно работать мошенники.

Если проверенный сайт окажется надежным и его работа соответствует всем правилам и требованиям, Роскачество присвоит сайту электронный сертификат и поставит максимальный балл, а также разрешит размещать у себя на сайте свой виджет, подтверждающий высокое качество обслуживания, что станет своеобразным ориентиром для пользователей.

Аналогичный знак имеют право получить электронные площадки из других стран. Знак качества от российского ведомства станет показателем того, что люди могут доверять этому сайту и спокойно совершать покупки, не боясь нарваться на мошенников.