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10:49   12 Ноября 2019
Россия

Рогозин заявил, что новых хищений на Восточном нет

Рогозин заявил, что новых хищений на Восточном нет

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новых хищений при строительстве космодрома Восточный не зафиксировано. Ранее российский лидер Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных, порядка на космодроме до сих пор нет. Он заявил, что воруют «сотни миллионов».

По словам Рогозина, вторая очередь Восточного строится «совершенно на иных принципах».

«Там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно», — заверил глава госкорпорации.

Рогозин подчеркнул, что расхищали Восточный подрядчики «Спецстроя России». По итогам расследования его расформировали, а Роскосмосу предъявили претензии как заказчику строительства.  

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Автор: Арсений Аскольский
#хищения #роскосмос #восточный

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