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10:42   12 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Досрочное голосование на выборах в парламент началось в Белоруссии

Досрочное голосование на выборах в парламент началось в Белоруссии

Досрочное голосование в рамках выборов в палату представителей Национального собрания страны стартовало в Белоруссии. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает ТАСС, ссылаясь на ЦИК Белоруссии.

«Досрочное голосование будет проходить с 12 по 16 ноября, избирательные участки будут открыты для голосования с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00», — сказано в сообщении. 

Отмечается, что для проведения мероприятия образовано более 5830 участков. Белорусское законодательство разрешает участвовать в досрочном голосовании избирателям, которые в день выборов не смогут проголосовать по месту жительства. 

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября.

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Автор: Софья Белоцерковская
#выборы #политика #белоруссия #общество #весь мир #лукашенко

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