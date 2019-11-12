Досрочное голосование на выборах в парламент началось в Белоруссии

Досрочное голосование в рамках выборов в палату представителей Национального собрания страны стартовало в Белоруссии. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает ТАСС, ссылаясь на ЦИК Белоруссии.

«Досрочное голосование будет проходить с 12 по 16 ноября, избирательные участки будут открыты для голосования с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для проведения мероприятия образовано более 5830 участков. Белорусское законодательство разрешает участвовать в досрочном голосовании избирателям, которые в день выборов не смогут проголосовать по месту жительства.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября.