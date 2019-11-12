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10:27   12 Ноября 2019
Россия

Воспитательница в Уфе утонула в бассейне детского сада

Воспитательница в Уфе утонула в бассейне детского сада

Воспитательница в Уфе утонула в бассейне детского сада. Как сообщает региональный СКР, женщина наглоталась воды, ее отвезли в больницу, но спасти ее не удалось.

51-летняя воспитательница плавала в бассейне детского сада и стала тонуть. Для оказания помощи ее госпитализировали, но она умерла в реанимации спустя один день.

Сейчас в бассейне детского сада работают следователи, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося. Эксперты осматривают место ЧП и проводят опрос очевидцев. Кроме того, для расследования смерти воспитательницы проведут ряд судебно-медицинских экспертиз. По результатам проверки станет известно, будут ли следователи заводить уголовное дело в связи с гибелью женщины. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #уфа

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