Воспитательница в Уфе утонула в бассейне детского сада. Как сообщает региональный СКР, женщина наглоталась воды, ее отвезли в больницу, но спасти ее не удалось.

51-летняя воспитательница плавала в бассейне детского сада и стала тонуть. Для оказания помощи ее госпитализировали, но она умерла в реанимации спустя один день.

Сейчас в бассейне детского сада работают следователи, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося. Эксперты осматривают место ЧП и проводят опрос очевидцев. Кроме того, для расследования смерти воспитательницы проведут ряд судебно-медицинских экспертиз. По результатам проверки станет известно, будут ли следователи заводить уголовное дело в связи с гибелью женщины.