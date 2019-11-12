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Самолет Моралеса сел для дозаправки в Парагвае

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10:49   12 Ноября 2019
Весь мир

Самолет Моралеса сел для дозаправки в Парагвае

Самолет Моралеса сел для дозаправки в Парагвае

Самолет мексиканских ВВС, на борту которого находится бывший президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку в минувшее воскресенье, приземлился для дозаправки в столице Парагвая – городе Асунсьон.

Об этом во вторник утром сообщает информагентство Notimex.

«Самолет, на котором летит бывший президент Боливии Эво Моралес, совершил техническую посадку в Асунсьоне, чтобы дозаправиться и продолжить полет в Мексику», - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что Эво Моралес покинул территорию Боливии, вылетев в Мексику на борту самолета мексиканских ВВС. При этом Моралес сообщил, что Мексика готова предоставить ему политическое убежище.

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Автор: Александр Люблинский
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