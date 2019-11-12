КС разрешил изымать имущество у родственников и друзей взяточников

Конституционный суд РФ признал законность конфискации имущества не только у чиновников и их родственников, но и у друзей или знакомых обвиняемых, если они не могу доказать ее покупку на законные доходы. Об этом пишут «Ведомости» во вторник, 12 ноября.

Такое решение КС принял после жалобы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родственников и друзей. Ранее они усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников.

В КС суде пришли к выводу, что в таком случае речь идет об «особых правовых мерах», которые применяются при нарушении лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали 9 сентября 2016 года по обвинению во взяточничестве. СМИ писали, что в квартире сестры экс-чиновника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Захарченко не смог объяснить, откуда эти деньги.