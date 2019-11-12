Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве

Сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в Тель-Авиве. В школах города отменены занятия, сообщило во вторник радио Израиля.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Холоне, Ришон Ле-Ционе, Ашкелоне, Сдероте, а также в районах, прилегающих к сектору Газа, заявила армия Израиля. Отмечается, что после распоряжения службы тыла в школах в городах юга и центра Израиля от Тель-Авива до Сдерота отменены занятия.

По информации РИА Новости, ссылаяющегося на службу тыла, утром 12 ноября власти приостановили движение поездов по линиям Ашкелон — Сдерот, Беэр-Шева — Сдерот. Кроме этого, в целях безопасности жителям некоторых районов армия Израиля разрешила устраивать мероприятия в закрытом помещении, однако участвовать в них могут не более 300 человек.

Израильский лидер Реувен Ривлин призвал жителей позаботиться о себе, а также прислушаться к рекомендациям армии.