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10:08   12 Ноября 2019
Россия

Проект о розыске пропавших детей запустил СК РФ

Проект о розыске пропавших детей запустил СК РФ

Проект о розыске пропавших детей запустил СК РФ. На сайте ведомства появился специальный раздел под названием «Внимание, пропал ребенок!».

Как отмечают в СК РФ, в разделе будет постоянно обновляться информация о том, в каком городе ведется розыск несовершеннолетних и другая оперативная информация на эту тему.

Раздел поможет гражданам и представителям СМИ получать актуальные данные, при помощи которых розыск детей будет вестись еще быстрее. В ведомстве подчеркивают, что объединение усилий по поиску детей дают положительный результат и в большинстве случаев ребенка удается найти живым.  

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #поиски #общество

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