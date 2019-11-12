Проект о розыске пропавших детей запустил СК РФ. На сайте ведомства появился специальный раздел под названием «Внимание, пропал ребенок!».

Как отмечают в СК РФ, в разделе будет постоянно обновляться информация о том, в каком городе ведется розыск несовершеннолетних и другая оперативная информация на эту тему.

Раздел поможет гражданам и представителям СМИ получать актуальные данные, при помощи которых розыск детей будет вестись еще быстрее. В ведомстве подчеркивают, что объединение усилий по поиску детей дают положительный результат и в большинстве случаев ребенка удается найти живым.