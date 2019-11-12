Кто и почему проспонсировал Боливийский «майдан»

Казалось бы, в стране все хорошо. Экономика находится на подъеме, а ее перспективы просто блестящи. Но даже это не спасло Боливию от «майдана», который благодаря деньгам США и Чили (вернее компаний американских граждан, зарегистрированных в Чили) завершился свержением очень популярного в народе президента.

Эво Моралес история успеха

В конце 2005 года Боливия находилась на пороге гражданской войны. Эту беднейшую на тот момент страну континента раздирали противоречия и она медленно, но уверенно погружалась в хаос.

Избрание Эво Моралеса стало переломным моментом в ее истории. Уже спустя несколько месяцев угроза войны исчезла, а уже первые шаги нового президента по обузданию аппетитов международных корпораций и борьба с тотальной коррупцией наполнили государственный бюджет, который очень быстро стал бюджетом национального развития.

Уже спустя несколько лет Боливию за ее впечатляющие успехи в экономике начали называть южноамериканским тигром, а в «цивилизованном мире» именно тогда президент стал называться диктатором (интересное совпадение).

Уже к концу первого президентского срока, в следствие аграрной реформы и увеличения покупательской способности населения, в стране начал появляться свой средний класс, а к концу 2010-х появились предпосылки для нового качественного рывка страны в технологическое будущее. Мощности нового научно-исследовательского атомного реактора, который в Боливии пока еще планирует построить российский «Росатом», должны были не только решить проблематику интенсификации собственного сельского хозяйства и создание нового передового медицинского кластера, но и позволяли в будущем Боливии стать экспортером высокотехнологической продукции в соседние страны Латинской Америки.

Таким образом, никаких экономических предпосылок для недовольства у населения не было. Наоборот, оно уверенно смотрело в будущее, которое впервые за всю историю страны казалось светлым.

Ошибки Эво Моралеса

Моралес сам виноват в произошедшем. Каким бы он ни был успешным в экономике, но свой собственный, давайте честно признаемся, культ личности не позволил ему взрастить настоящего преемника. К тому же он так и не сумел выстроить вертикаль власти, способную работать без него в роли первого лица.

А значит, оставить власть ему было не на кого, а референдум (в 2016 году) по третьему сроку (вернее четвертому, так как впервые он был избран в 2005 году, до введения в действие соответствующей поправки в Конституцию) он пусть и с минимальным отрывом, но проиграл.

Что тем не менее не помешало Верховному Суду страны в декабре 2017-го, со ссылкой на Американскую конвенцию о правах человека, допустить Моралеса к очередным президентским выборам.

Обоснование более чем спорное, а потому надо признать, что Моралес в следствие ряда последовательных ошибок, сам создал предпосылки для начала протестов, которыми его враги и воспользовались.

Все как в Киеве

А начиналось все как в Киеве. Причем боливийский «майдан» совместил в себе элементы событий 2004 и 2014 годов на Украине, очень быстро перешедших из мирного состояния в режим силового захвата власти. И пусть Эво Моралес сам от нее отказался, это не делает суть происходящего в Боливии иной.

Вначале главный противник Эво Моралеса, лидер «Гражданского сообщества» Карлос Меса, потребовал, как и Ющенко в 2004-ом простого пересчета голосов, заявляя, что режим из опасений проигрыша во втором туре, сознательно дорисовал себе необходимый для победы перевес. Согласно подсчетам местной избирательной комиссии Моралес в первом круге набрал 47,08% голосов, а его главный конкурент только 36,51%, а по Конституции страны, в первом туре выигрывает кандидат, набравший либо более 50% голосов, либо кандидат, победивший в нем с отрывом в более чем 10%.

Итак, вначале все было относительно мирно. Но это явно не срабатывало. Постоянно подвозимые в столицу за деньги активисты, которым оплачивались и проезд и суточные, не могли склонить чашу весов в пользу оппозиции, а потому уже в первых числах ноября на улицах Ла-Паса начали появляться очень хорошо сбитые и очень агрессивные банды юных активистов, провоцирующих полицию на ответные действия (как это знакомо). И неудивительно, что уже к вечеру 7 ноября на «мирных» митингах появились и первые трое убитых (прямо калька с киевских событий января-февраля 2014-го, только в очень ускоренной форме).

Именно это позволило завести толпу и уже 8 ноября протесты переросли в погромы домов представителей партии власти, а тех лидеров, кто ранее агитировал в защиту Моралеса специально дежурившие для этого банды, просто отлавливали и избивали на выходе из собственных домов.

«Демократия» она такая, всегда со звериным оскалом.

В тот же день Эво Моралес в последний раз заявил, что он не уйдет и не поддастся насилию протестующих. Но именно 8 ноября случилось то, что буквально в два дня перевернуло ситуацию с ног на голову.

Ни один «майдан» еще ни разу не побеждал пока силовые элиты внутри страны проявляли свою монолитность. Именно это недавно позволило удержаться у власти гораздо менее популярному в своей стране президенту Николасу Мадуро. Стоящие за протестами в Боливии представители американских спецслужб это прекрасно понимали и искали слабые места. И нашли.

Уже вечером 8 ноября некоторые полицейские участки перешли на сторону протестующих, а 9 ноября этот процесс пошел лавинообразно. Этот процесс закономерный и логика тут очень проста. Тот, кто не успеет перейти на сторону победившей стороны, в конечном итоге назначается крайним со всеми вытекающими отсюда последствиями. А уже утром 10 ноября появилось заявление руководства ВС Боливии с требованием к Эво Моралесу покинуть президентский пост, с чем тот уже к обеду того же дня и вынужден был согласиться.

Теперь уже экс-президент страны быстро сел в свой самолет и в конечном итоге был вынужден принять предложение Мексики, предоставившей ему политическое убежище. Высшие же чиновники, не успев эвакуироваться заперлись в стенах иностранных посольств.

Что интересно, в основном все они собрались в посольстве Мексики, но опьяненная победой и кровью толпа штурмом овладела посольством Венесуэлы. Правда, не найдя там «представителей прошлого режима», быстро его покинула.

Боливийские газ и литий — настоящие причины переворота

Итак, перед нами классический и уже неоднократно отработанный во многих странах планеты сюжет госпереворота, по которому Госдеп уже сместил не одно неугодное себе правительство. Что же послужило главной причиной таких действий.

Во-первых, новая неомонровская доктрина Трампа, где Западное полушарие объявляется исключительной зоной влияния США, где они не терпят никаких исключений. Очень интересны в этом отношении слова приветствия американского президента «народу Боливии»:

«Отставка Моралеса — важный сигнал для режимов Венесуэлы и Никарагуа, который показывает, что демократия и воля народа всегда побеждают… Мир стал на шаг ближе к свободному, демократическому и процветающему Западному полушарию».

Во-вторых, богатые недра не дают американцам спокойно спать. Боливийский газ, это не только деньги, но и контроль соседних стран, куда этот газ поставляется. А огромные запасы лития в Боливии, основы для производства современных аккумуляторных батарей, с учетом нынешнего быстрого перехода к массовому выпуску электромобилей, становятся буквально стратегическим ресурсом, распоряжаться которым, конечно, по мнению американских политиков, местные индейцы не имеют никакого права.

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