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9:56   12 Ноября 2019
Россия

Сенаторы предложили ужесточить наказание за сокрытие детей после развода

Сенаторы предложили ужесточить наказание за сокрытие детей после развода

Глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направит на согласование в Правительство законопроект, предполагающий наказание для родителей, которые не разрешают видеться близким родственникам со своим ребенком. Об этом во вторник сообщает «Парламентская газета».

В рамках нового законопроекта предполагается, что если отец или мать не разрешают видеться детям с близкими родственниками, либо один из родителей отказывается выполнять решение суда о передаче ребенка другому родителю, предусматривается наказание штрафом до пяти тысяч рублей или арестом до пяти суток. Такая мера будет применяться в случае, если нарушителя уже был привлекали к административной ответственности, однако он все равно не исполнил предписание. 

Новые поправки будут внесены в статью КоАП о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По ней предполагается наказание родителей штрафом, которые не разрешают ребенку видеться с другим родителем или близкими родственниками, а также скрывают место нахождения детей против их воли. 

Сенаторы ужесточили наказание для делящих ребенка разведенных родителей

Статью КоАП в 2011 году расширили и ввели более жесткую ответственность для тех, кто совершает правонарушение повторно. Однако на деле норма почти не работает, отмечает сенатор Кутепов. 

«Например, человек не исполняет судебное решение о передаче ребенка одному из родителей, ему назначают штраф, но ребенка он все равно не возвращает. К нему не получается применить норму о повторном нарушении, так как оно будет считаться таковым, если только нарушитель исполнил требование суда, например вернул ребенка второму родителю, а затем снова нарушил требования судебного акта. Очевидно, что такие ситуации не распространены», — сказал он.

Именно поэтому сенатор предложил изменить норму. Если повышенная ответственность будет наступать не за повторное правонарушение, а за неисполнение судебного решения, тогда будет устранена правовая неопределенность и вырастет эффективность привлечения нарушителей к ответственности, считает он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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