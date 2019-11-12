Сенаторы предложили ужесточить наказание за сокрытие детей после развода

Глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направит на согласование в Правительство законопроект, предполагающий наказание для родителей, которые не разрешают видеться близким родственникам со своим ребенком. Об этом во вторник сообщает «Парламентская газета».

В рамках нового законопроекта предполагается, что если отец или мать не разрешают видеться детям с близкими родственниками, либо один из родителей отказывается выполнять решение суда о передаче ребенка другому родителю, предусматривается наказание штрафом до пяти тысяч рублей или арестом до пяти суток. Такая мера будет применяться в случае, если нарушителя уже был привлекали к административной ответственности, однако он все равно не исполнил предписание.

Новые поправки будут внесены в статью КоАП о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По ней предполагается наказание родителей штрафом, которые не разрешают ребенку видеться с другим родителем или близкими родственниками, а также скрывают место нахождения детей против их воли.

Статью КоАП в 2011 году расширили и ввели более жесткую ответственность для тех, кто совершает правонарушение повторно. Однако на деле норма почти не работает, отмечает сенатор Кутепов.

«Например, человек не исполняет судебное решение о передаче ребенка одному из родителей, ему назначают штраф, но ребенка он все равно не возвращает. К нему не получается применить норму о повторном нарушении, так как оно будет считаться таковым, если только нарушитель исполнил требование суда, например вернул ребенка второму родителю, а затем снова нарушил требования судебного акта. Очевидно, что такие ситуации не распространены», — сказал он.

Именно поэтому сенатор предложил изменить норму. Если повышенная ответственность будет наступать не за повторное правонарушение, а за неисполнение судебного решения, тогда будет устранена правовая неопределенность и вырастет эффективность привлечения нарушителей к ответственности, считает он.