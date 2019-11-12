Российско-турецкое патрулирование повысило уровень безопасности на севере Сирии

Российская военная полиция и турецкие военнослужащие провели четвертое совместное патрулирование на границе Сирии и Турции, откуда курдские радикальные формирования должны вывести свои силы.

Как сообщает Министерство обороны России, патрулирование началось от населенного пункта Шейрек, к которому патруль, состоящий из 50 российских и турецких военных, и вернулся, успешно выполнив задание. Сотрудники российской военной полиции проводили патрулирование на бронеавтомобилях «Тигр» и Бронетранспортерах БТР-80, а турецкие военные использовали бронеавтомобили «Kirpi», с воздуха обстановку контролировал российский беспилотник «Орлан-10».

Совместное патрулирование приграничных сирийских районов, которое проводят российские и турецкие военнослужащие, оказывает положительное влияние и на обстановку в регионе и на взаимоотношения Москвы и Анкары.

Такое мнение во вторник утром высказал Юрий Самонкин – президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», слова которого приводит издание «Слово и Дело».

В частности, эксперт отметил, что Турция перешла в Сирии от политики в рамках НАТО к самостоятельным действиям, благодаря чему прошедшие 22 октября в Сочи переговоры между президентами РФ и Турции Владимиром Путиными и Реджепом Тайипом Эрдоганом увенчались успешным заключением Меморандума о взаимопонимании.

Напомним, именно меморандум, подписанный лидерами РФ и Турции в Сочи 22 октября, завершил антитеррористическую операцию «Источник мира», которую Анкара с 9 октября проводила в приграничных сирийских районах против курдских бандформирований, и утвердил зоны совместного патрулирования на границе Сирии и Турции, за пределы которой курдские боевики обязаны отвести свои силы.

Благодаря совместному патрулированию, добавил Юрий Самонкин, на севере Сирии удалось добиться повышения уровня безопасности, исключив террористическую деятельность курдских радикалов и других бандформирований, действующих по указке США.

«Эта работа уже показывает эффективность обеспечения безопасности внутри сирийского региона от разного рода бандформирований, в том числе и курдских, которые до сих пор действуют по указке Вашингтона и пытаются все свои последние усилия направить на борьбу с официальным Дамаском, в том числе и по вопросам внесения беспорядков внутри самой Сирии», - отметил эксперт.

По его словам, об эффективности патрулирования говорит уже то, что сейчас в регионе не происходит никаких терактов или других столкновений.

При этом Самонкин допустил, что курдские боевики, которых не устраивают российско-турецкие усилия по мирному урегулированию сирийской ситуации, могут попытаться устроить против патрулей какие-либо вооруженные провокации, но их пыл охлаждает тот факт, что и российская военная полиция и турецкие военные оснащены новейшим оружием.

Также спикер отметил, что курдские бандформирования не самостоятельны в своих действиях и полностью управляются Вашингтоном, который пока не дает приказа нападать на российско-турецкие патрули, так как опасается, что в случае такого нападения все страны мира окончательно признают курдских боевиков террористами, и США останутся в Сирии без союзников.

«У курдов сейчас другая задача, они отошли, но вопрос о разграблении Сирии, о приватизации природных ресурсов, пока остается приоритетом. Мне кажется, Вашингтон пока их будет использовать для других целей, но открыто на рожон, чтобы нападать на наши конвои, начинать войну с нашей военной полицией – пока до этого дело не дойдет, потому, что они слишком зависимы от решений Вашингтона, который их руками проводит свою геополитику – это борьба с официальной позицией Дамаска, разграбление страны и введение ее в состояние хаоса», - заключил эксперт.

Напомним, поддерживаемые Вашингтоном курдские радикалы незаконно заняли часть сирийской территории, установив на ней свои жесткие законы и притесняя местное арабо-сунитское население. По словам местных жителей, курдские оккупанты устраивают в захваченных населенных пунктах грабежи, насилие и другие зверства.