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Министр обороны Боливии подал в отставку

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9:22   12 Ноября 2019
Весь мир

Министр обороны Боливии подал в отставку

Министр обороны Боливии подал в отставку

Глава Минобороны Боливии Хавьер Савалета ушел в отставку. Об этом во вторник сообщает телеканал Unitel, ссылаясь на видеообращение министра. 

«Сегодня, 11 ноября 2019 года, я подаю в отставку с поста министра обороны», — сказал он в видеообращении. 

Президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре на состоявшихся 20 октября выборах, однако его главный соперник Карлос Меса не признал итоги голосования. Вооруженные силы страны в воскресенье призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране. После этого он объявил об отставке. Высшее руководство страны также ушло в отставку. Власть примет оппозиционный вице-спикер сената. Моралес уехал из страны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир

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