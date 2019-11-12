Министр обороны Боливии подал в отставку

Глава Минобороны Боливии Хавьер Савалета ушел в отставку. Об этом во вторник сообщает телеканал Unitel, ссылаясь на видеообращение министра.

«Сегодня, 11 ноября 2019 года, я подаю в отставку с поста министра обороны», — сказал он в видеообращении.

Comunicamos a la opinión pública la renuncia del Ministro de Defensa Javier Zavaleta López . pic.twitter.com/NNKBwnnUbE — Ministerio d Defensa (@mindefbolivia) November 12, 2019

Президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре на состоявшихся 20 октября выборах, однако его главный соперник Карлос Меса не признал итоги голосования. Вооруженные силы страны в воскресенье призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране. После этого он объявил об отставке. Высшее руководство страны также ушло в отставку. Власть примет оппозиционный вице-спикер сената. Моралес уехал из страны.