США вторглись в Сирию для захвата нефтяных месторождений

США планируют создать такую ситуацию, при которой они могли бы оказывать мощное влияние на нефте- и газодобывающие страны. Так считает российский сенатор Владимир Джабаров, передает во вторник Федеральное агентство новостей.

По мнению эксперта, Штаты пытаются создать специальную обстановку, чтобы диктовать свои условия в рамках «особых отношений» — с Саудовской Аравией, с Кувейтом и другими странами.

«Но для Сирии это не очень показательно, ведь для Сирии нефть не является главным экспортным продуктом. Но американцы хотят держать под контролем даже эти небольшие резервы», — подчеркнул эксперт.

По мнению сенатора, США пока рано называть «гибнущей державой». Однако очень важно понять, что Вашингтон теряет свое лидерство, а также роль «мирового жандарма». Разворачивая конфликты и устраивая «маленькие победоносные войны», они пытаются вернуть свои пошатнувшиеся позиции.

Специалист считает, что такая политика началась не при Трампе. Она уже была при Бараке Обаме и даже раньше. Штаты теряли авторитет на Ближнем Востоке из-за того, что многие ближневосточные страны встали на ноги, благодаря щедрым запасам нефтепродуктов. Соответственно, они захотели вести более независимую политику.

Также эксперт добавил, что сейчас США скучают по ощущениям начала 90-х годов. Именно тогда они абсолютно безответственно руководили всем миром и не имели отпора ни по одному вопросу. Когда Россия заявила о самостоятельной суверенной политике, Штаты начали терять лидерство, заключил эксперт.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что захват сирийский нефти мог стать главным поводом для вторжения США в Сирию.