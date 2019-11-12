Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного», пишут СМИ

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в госкорпорации.

Ранее на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин отметил, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там нет до сих пор. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, в ходе которой было расхищено 11 миллиардов рублей и возвращено 3,5 миллиарда.

Строительство второй очереди на Восточном ведется с июня. Высокопоставленный представитель «Роскосмоса» сообщил, что установлена жесткая система контроля за графиком строительства, а также за эффективностью расходования средств.

Собеседник агентства отмечает, что проблемы на первом этапе стройки во многом привели к расформированию «Спецстроя России» и аресту многих его руководителей».