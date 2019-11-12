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Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного», пишут СМИ

Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного», пишут СМИ

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7:54   12 Ноября 2019
Россия

Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного», пишут СМИ

Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного», пишут СМИ

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в госкорпорации.

Ранее на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин отметил, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там нет до сих пор. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, в ходе которой было расхищено 11 миллиардов рублей и возвращено 3,5 миллиарда.

Строительство второй очереди на Восточном ведется с июня. Высокопоставленный представитель «Роскосмоса» сообщил, что установлена жесткая система контроля за графиком строительства, а также за эффективностью расходования средств.

Собеседник агентства отмечает, что проблемы на первом этапе стройки во многом привели к расформированию «Спецстроя России» и аресту многих его руководителей».

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Автор: Олег Королев
#роскосмос #восточный

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