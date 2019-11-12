Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного», пишут СМИ

Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного», пишут СМИ

 Кутюрье Жан-Поль Готье представит Fashion Freak Show в Петербурге

Кутюрье Жан-Поль Готье представит Fashion Freak Show в Петербурге
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины

Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины

 Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев
США ведут борьбу с легитимным правительством Сирии с помощью ИГ* и курдских боевиков - эксперт

США ведут борьбу с легитимным правительством Сирии с помощью ИГ* и курдских боевиков - эксперт

 Saudi Aramco назвала добычу российской нефти одной из самых дорогих в мире

Saudi Aramco назвала добычу российской нефти одной из самых дорогих в мире
Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного», пишут СМИ

Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного», пишут СМИ

 Кутюрье Жан-Поль Готье представит Fashion Freak Show в Петербурге

Кутюрье Жан-Поль Готье представит Fashion Freak Show в Петербурге
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины

Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины

 Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев
США ведут борьбу с легитимным правительством Сирии с помощью ИГ* и курдских боевиков - эксперт

США ведут борьбу с легитимным правительством Сирии с помощью ИГ* и курдских боевиков - эксперт

 Saudi Aramco назвала добычу российской нефти одной из самых дорогих в мире

Saudi Aramco назвала добычу российской нефти одной из самых дорогих в мире
7:46   12 Ноября 2019
Весь мир

США ведут борьбу с легитимным правительством Сирии с помощью ИГ* и курдских боевиков - эксперт

США ведут борьбу с легитимным правительством Сирии с помощью ИГ* и курдских боевиков - эксперт

США используют любые террористические группировки для дестабилизации ситуации внутри Сирии, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

В интервью «ПолитРоссии» он сообщил, что США создавали целые лагеря на территориях Пакистана и Афганистана, где готовили террористов. По словам политолога, США «взрастили» боевиков и снабдили их оружием.

«Эта химера целиком и полностью создана американцами, бен Ладен был создан американцами. Но сами же США и пострадали от своих действий. Фактически, трагедия 11 сентября 2011 года – это плод работы ЦРУ», - заявил Шаповалов.

Также он отметил, что подобная деятельность США не ограничивалась только Афганистаном. В частности, США готовили террористов в Сирии для борьбы с официальными властями. Эксперт напомнил историю о том, что история с пропавшим американским оружием, которое внезапно оказывалось в руках у ИГ*.

«США – главный выгодополучатель из сирийского конфликта, и они задействуют все группировки, которые ведут борьбу с легитимным правительством», - подчеркнул Шаповалов.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #иг #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...