США ведут борьбу с легитимным правительством Сирии с помощью ИГ* и курдских боевиков - эксперт

США используют любые террористические группировки для дестабилизации ситуации внутри Сирии, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

В интервью «ПолитРоссии» он сообщил, что США создавали целые лагеря на территориях Пакистана и Афганистана, где готовили террористов. По словам политолога, США «взрастили» боевиков и снабдили их оружием.

«Эта химера целиком и полностью создана американцами, бен Ладен был создан американцами. Но сами же США и пострадали от своих действий. Фактически, трагедия 11 сентября 2011 года – это плод работы ЦРУ», - заявил Шаповалов.

Также он отметил, что подобная деятельность США не ограничивалась только Афганистаном. В частности, США готовили террористов в Сирии для борьбы с официальными властями. Эксперт напомнил историю о том, что история с пропавшим американским оружием, которое внезапно оказывалось в руках у ИГ*.

«США – главный выгодополучатель из сирийского конфликта, и они задействуют все группировки, которые ведут борьбу с легитимным правительством», - подчеркнул Шаповалов.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена РФ.