Saudi Aramco назвала добычу российской нефти одной из самых дорогих в мире

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco в своем исследовании оценила себестоимость нефти в России как одну из самых дорогих в мире.

По информации компании, российская нефть находится на верхних позициях себестоимости: 42 доллара за баррель на суше и 44 доллара за баррель на море. Дороже добыча нефти стоит в Казахстане, на сухопутных проектах США, на офшорных проектах в Анголе и Таиланде, а такде в Индии, Азербайджане и Китае.

Наиболее низкой оказалась себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте - почти 17 долларов за бочку.

Саудовские эксперты рассчитывали только безубыточную стоимость, при которой добыча является достаточно рентабельной.

РБК отмечает, что основную долю полной себестоимости российской нефти составляют налоги. По данным Росстата, полная стоимость нефть в России во втором квартале текущего года составляет 31,9 доллара за баррель.