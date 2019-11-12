Планы США по краже нефти в Сирии рушатся, заявил депутат Морозов

Планы США по захвату нефти в Сирии разваливаются, заявил в интервью «Инфореактору» депутат Госдумы Антон Морозов.

Парламентарий отметил, что американцы действительно планировали надолго задержаться на нефтяных полях Сирии, но ситуация меняется.

По его словам, сирийские подразделения берут под контроль не только месторождения, но и нефтяные вышки. Он отметил, что планы, которые США строили в отношении контрабанды и незаконной продажи сирийской нефти, постепенно развеиваются.

Морозов также подчеркнул, что радары могли предназначаться для контроля за воздушными объектами и защиты подразделений, которые могли бы охранять месторождения вместе с сирийскими курдами.

Депутат отмечает, что военно-оперативная обстановка в Сирии стремительно меняется. По его словам, США понимают, что им пора покидать регион.