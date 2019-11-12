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США призвали стороны конфликта в Гонконге к диалогу

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6:07   12 Ноября 2019
Весь мир

США призвали стороны конфликта в Гонконге к диалогу

США призвали стороны конфликта в Гонконге к диалогу

США обеспокоены обострением столкновений протестующих с полицией в Гонконге. Вашингтон призывает стороны прекратить насилие и начать диалог, сообщает Госдеп.

В понедельник в Гонконге продолжились массовые демонстрации, ходе которых правоохранители применили огнестрельное оружие в трех районах города, в результате чего пострадал один человек.

Отмечается, что США настоятельно призывают правительство Гонконга развивать свой диалог с общественностью, а также начать усилия по разрешению основных проблем, повлекших за собой манифестации. В Госдепе призвали протестующих «откликнуться на усилия».

Внешнеполитическое ведомство США заявляет, что автономия Гонконга, его приверженность верховенству права и защите гражданских свобод являются ключом для сохранения его особого статуса, а также к успеху модели «одна страна, две системы».

Вашингтон призывает Пекин выполнить обязательства, взятые им в китайско-британской Совместной декларации 1984 года.

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Автор: Олег Королев
#протесты #гонконг

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