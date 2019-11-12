Моралес пообещал вернуться в Боливию с новыми силами

Подавший в отставку с поста главы Боливии Эво Моралес заявил, что покидает страну. Об этом он написал в Twitter.

Он сообщил, что направляется в Мексику. Моралес поблагодарил мексиканское правительство за предоставление убежища, чтобы он и бывшие члены правительства Боливии могли сохранить жизнь.

Экс-президент Боливии отметил, что ему больно покидать страну по политическим причинам. Он пообещал вернуться с «большей силой и энергией».

Ранее сообщалось, что перуанские власти разрешили самолету правительства Мексики пересечь воздушное пространство и дозаправиться. Самолет вылетел л в направлении Боливии после заявления о предоставлении политического убежища Моралесу.