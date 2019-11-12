Моралес пообещал вернуться в Боливию с новыми силами
Подавший в отставку с поста главы Боливии Эво Моралес заявил, что покидает страну. Об этом он написал в Twitter.
Он сообщил, что направляется в Мексику. Моралес поблагодарил мексиканское правительство за предоставление убежища, чтобы он и бывшие члены правительства Боливии могли сохранить жизнь.
Экс-президент Боливии отметил, что ему больно покидать страну по политическим причинам. Он пообещал вернуться с «большей силой и энергией».
Ранее сообщалось, что перуанские власти разрешили самолету правительства Мексики пересечь воздушное пространство и дозаправиться. Самолет вылетел л в направлении Боливии после заявления о предоставлении политического убежища Моралесу.
Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019