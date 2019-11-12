США оставляют свои войска в Сирии, чтобы продолжать расхищение нефти- эксперт

Американские военные остаются в Сирии для того, чтобы «охранять» сирийские нефтяные поля, где компании из США наглым образом расхищают нефть. Об этом заявил в интервью «Ньюинформ» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его мнению, войска США будут оставаться на территории республики республики для того, чтобы курды могли продавать расхищенную нефть и зарабатывать на этом.

«Зарабатывать будут не курды, а американцы», - уверен военный эксперт.

В конце прошлого месяца Минобороны РФ доказало факт того, что США воруют сирийскую нефть, опубликовав снимки со спутника. Охраной незаконной деятельности США занимаются боевики ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) и наемники американской ЧВК Blackwater.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя деятельность США в Сирии, заявил о нарушении международного права американской стороной.