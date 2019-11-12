Жертвами циклона «Булбул» в Бангладеш стали 26 человек
Жертвами обрушившегося на на Бангладеш циклона «Булбул» за последние два дня стали 26 человек, сообщает местная газета Daily Star.
Основной причиной гибели людей стали деревья, падающие из-за сильного ветра. Часть жителей утонула, часть погибла при обрушении домов. Без вести пропавшими числится 51 рыбак.
Газета отмечает, что стихией повреждено около 100 тысяч домов в 13 южных районах Бангладеша. Ветер выкорчевал тысячи деревьев, осатки подтопили места рыбного промысла. В районах на берегу моря повреждены около трех тысяч гектаров пахотных земель, часть из которых оказалась затоплена. Кроме того, штормом снесено множество вышек сотовой связи и повреждены линии электропередачи, в ряде городов пропало электричество.
Министр по ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Энамур Рахман сообщил, что власти эвакуировали 2,16 миллиона человек, доставив их в специальные убежища.