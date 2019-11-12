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 Полиция боливийского Ла-Паса сообщила, что не справляется с беспорядками

Полиция боливийского Ла-Паса сообщила, что не справляется с беспорядками
4:12   12 Ноября 2019
Весь мир

Полиция боливийского Ла-Паса сообщила, что не справляется с беспорядками

Полиция боливийского Ла-Паса сообщила, что не справляется с беспорядками

Беспорядки в столице Боливии Ла-Пасе продолжают усиливаться даже после отставки президента Эво Моралеса.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как толпа с оружием бежит из столичного пригорода Эль-Альто в Ла-Пас. Протестующие кричат лозунги о гражданской войне.

Полиция Ла-Паса признала, что не справляется с ситуацией на улицах города. Правоохранители попросили помощи у военных, сообщает газета Pagina 7 со ссылкой на начальника полицейского департамента. Он отметил, что не желает быть ответственным за смерть полицейских.

Издание отмечает, что протестующие почти полностью разрушили полицейский участок в Эль-Альто. Из-за действий протестующих был эвакуирован парламент, где в этот момент проходило заседание с участием второго вице-спикера сената Жанин Аньес, которой должно быть передано управление страной.

Главком вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман позже сообщил, что в полицейских операциях против групп мародеров будут участвовать подразделения армии.

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Автор: Олег Королев
#беспорядки #боливия

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