Полиция боливийского Ла-Паса сообщила, что не справляется с беспорядками

Беспорядки в столице Боливии Ла-Пасе продолжают усиливаться даже после отставки президента Эво Моралеса.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как толпа с оружием бежит из столичного пригорода Эль-Альто в Ла-Пас. Протестующие кричат лозунги о гражданской войне.

Полиция Ла-Паса признала, что не справляется с ситуацией на улицах города. Правоохранители попросили помощи у военных, сообщает газета Pagina 7 со ссылкой на начальника полицейского департамента. Он отметил, что не желает быть ответственным за смерть полицейских.

Издание отмечает, что протестующие почти полностью разрушили полицейский участок в Эль-Альто. Из-за действий протестующих был эвакуирован парламент, где в этот момент проходило заседание с участием второго вице-спикера сената Жанин Аньес, которой должно быть передано управление страной.

Главком вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман позже сообщил, что в полицейских операциях против групп мародеров будут участвовать подразделения армии.