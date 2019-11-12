Перу пропустит мексиканский самолет, который заберет Моралеса
Перу открыло свое воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать бывшего президента Боливии Эво Моралеса. Об этом сообщил избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.
В прямом эфире он выразил благодарность главе Перу Мартину Вискарре за то, что тот разрешил борт из Мехико мог прибыть за Моралесом. Он выразил надежду, что это случится в ближайшее время.
Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что в ответ на просьбу подавшего в отставку Моралеса предоставила ему политическое убежище.
На прошедших 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес победил в первом туре, однако его главный оппонент Карлос Меса не признал результатов голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил о своей отставке.