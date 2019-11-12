Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кутюрье Жан-Поль Готье представит Fashion Freak Show в Петербурге

Кутюрье Жан-Поль Готье представит Fashion Freak Show в Петербурге

 Беглов поздравил петербургских полицейских с профессиональным праздником

Беглов поздравил петербургских полицейских с профессиональным праздником
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины

Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины

 Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев
Жертвами циклона «Булбул» в Бангладеш стали 26 человек

Жертвами циклона «Булбул» в Бангладеш стали 26 человек

 Полиция боливийского Ла-Паса сообщила, что не справляется с беспорядками

Полиция боливийского Ла-Паса сообщила, что не справляется с беспорядками
Кутюрье Жан-Поль Готье представит Fashion Freak Show в Петербурге

Кутюрье Жан-Поль Готье представит Fashion Freak Show в Петербурге

 Беглов поздравил петербургских полицейских с профессиональным праздником

Беглов поздравил петербургских полицейских с профессиональным праздником
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины

Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины

 Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев
Жертвами циклона «Булбул» в Бангладеш стали 26 человек

Жертвами циклона «Булбул» в Бангладеш стали 26 человек

 Полиция боливийского Ла-Паса сообщила, что не справляется с беспорядками

Полиция боливийского Ла-Паса сообщила, что не справляется с беспорядками
3:33   12 Ноября 2019
Весь мир

Перу пропустит мексиканский самолет, который заберет Моралеса

Перу пропустит мексиканский самолет, который заберет Моралеса

Перу открыло свое воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать бывшего президента Боливии Эво Моралеса. Об этом сообщил избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

В прямом эфире он выразил благодарность главе Перу Мартину Вискарре за то, что тот разрешил борт из Мехико мог прибыть за Моралесом. Он выразил надежду, что это случится в ближайшее время.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что в ответ на просьбу подавшего в отставку Моралеса предоставила ему политическое убежище.

На прошедших 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес победил в первом туре, однако его главный оппонент Карлос Меса не признал результатов голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил о своей отставке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#боливия #моралес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...