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2:51   12 Ноября 2019
Весь мир

РФ и Турция внесли серьезный вклад в защиту Сирии от курдских боевиков - эксперт

РФ и Турция внесли серьезный вклад в защиту Сирии от курдских боевиков - эксперт

Совместные усилия России и Турции принесли мир и безопасность в Сирию, заявил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в интервью ИА «Слово и дело».

Эксперт отмечает, что совместное патрулирование приграничных районов российскими и турецкими военнослужащими положительно сказывается как на ситуации в регионе, так и на взаимоотношениях Москвы и Анкары.

По мнению Самонкина, Турция в Сирии перешла от политики в рамках НАТО к самостоятельным действиям. Он подчеркнул, что это позволило турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану провести переговоры с российским лидеров Владимиром Путиным 22 октября в Сочи.

«Эта работа укрепляет двухсторонние отношения в российско-турецком сегменте и подчеркивает открытость партнеров друг другу по решению сирийского вопроса», - подчеркнул Самонкин.

Также он предположил, что курдские боевики не слишком довольны усилиям России и Турции, из-за чего они могут устроить какие-либо вооруженные провокации. Однако, Самонкин считает, что курды прекрасно понимают, что турецкие войска и российская военная полиция обладают новейшим вооружением, которое «весьма охладит их воинственный пыл».

Эксперт также подчеркнул, что курдские боевики точно могут быть признаны террористами всеми странами мира.

По его словам, для курдов сейчас первична задача разграбления Сирии и приватизации природных ресурсов. Самонкин уверен, что Вашингтон не будет их использовать для других целей.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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