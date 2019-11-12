Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины

Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый Верховной радой прошлого созыва, не был передан на подпись президенту. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Ранее в МИД Украины сообщили, что Киев якобы принял все законы об амнистии в рамках минских договоренностей, которые начнут применять после выборов в Донбассе. После этого ЛНР обвинила украинские власти во лжи. В тексте минских договоренностей пункт об амнистии идет раньше положения о проведении выборов. Эксперты считают, что проведение выборов в Донбассе невозможно без амнистии.

Пристайко заявил, что закон об амнистии был принят украинскими депутатами, но не был передан экс-президенту на подпись. По его словам, по конституции нет возможности принять в Раде закон, но не передать его на подпись президенту.

По словам главы МИД Украины, закон об амнистии «лежит где-то в столе, закинут».

Также он уточнил, что предыдущие власти нарушили законодательство тем, что закон не был подписан бывшим спикером Верховной рады Украины и не передан экс-президенту Петру Покрошено.

Пристайко отметил, что таким образом бывшие власти переложили ответственность за амнистию на новые власти. Принятый Радой закон вступает в силу после подписания его президентом и пубилкации в официальной прессе.