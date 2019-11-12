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 Моралес призвал граждан Боливии не поддаваться на провокации

Моралес призвал граждан Боливии не поддаваться на провокации
2:05   12 Ноября 2019
Весь мир

Моралес призвал граждан Боливии не поддаваться на провокации

Моралес призвал граждан Боливии не поддаваться на провокации

Бывший президент Боливии Эво Моралес еще раз призвал граждан не поддаваться на провокации. Об этом он заявил в Twitter.

Моралес призвал жителей страны беречь мир и не совершать насилие под влиянием отдельных групп, которые намерены разрушить верховенство закона.

Он также призвал решать любое расхождение позиций сторон через диалог.

В воскресенье Моралес подал в отставку на фоне протестов с стране и доклада Организации американских государств, в котором шла речь о нарушениях при подсчете голосов на выборах президента 20 октября.

Однако, его уход с поста не прекратил беспорядков. В течение воскресенья были ограблены и подожжены многие офисы, предприятия и дома.

На прошедших 20 октября выборах Моралес победил в первом туре. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали его покинуть пост, чтобы обеспечить стабильность в стране. Венесуэла, Мексика и Куба заявили, что в Боливии случился государственный переворот.

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Автор: Олег Королев
#боливия #эво моралес

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