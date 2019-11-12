Моралес призвал граждан Боливии не поддаваться на провокации

Бывший президент Боливии Эво Моралес еще раз призвал граждан не поддаваться на провокации. Об этом он заявил в Twitter.

Моралес призвал жителей страны беречь мир и не совершать насилие под влиянием отдельных групп, которые намерены разрушить верховенство закона.

Он также призвал решать любое расхождение позиций сторон через диалог.

В воскресенье Моралес подал в отставку на фоне протестов с стране и доклада Организации американских государств, в котором шла речь о нарушениях при подсчете голосов на выборах президента 20 октября.

Однако, его уход с поста не прекратил беспорядков. В течение воскресенья были ограблены и подожжены многие офисы, предприятия и дома.

На прошедших 20 октября выборах Моралес победил в первом туре. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали его покинуть пост, чтобы обеспечить стабильность в стране. Венесуэла, Мексика и Куба заявили, что в Боливии случился государственный переворот.