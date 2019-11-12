Защита российской компании в США Concord Management and Consulting LLC, которую экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр голословно обвинили во «вмешательстве» в выборы, ходатайствует о принуждении американского правительства к соблюдению Федерального уголовно-процессуального правила 16(a)(1)(G).

Адвокаты компании, принадлежащей предпринимателю Евгению Пригожину, требуют, чтобы обвинение соблюдало учрежденные законом процедуры. Согласно им, обвиняемая сторона должна своевременно предоставлять адвокатам экспертные заключения по делу.

Вместо этого, сторона в очередной раз затягивает передачу информации. На текущий момент обвинители не передали российской компании каких-либо данных, которые можно было бы квалифицировать как экспертное заключение. Данные обстоятельства ставят защиту в заранее проигрышную позицию, что противоречит беспристрастности суда и равенству перед законом.

В связи с этим, адвокаты «Конкорда» ходатайствуют о принуждении правительства США соблюдению Федерального уголовно-процессуального правила 16(a)(1)(G). К ходатайству также прилагается документ, в котором указываются прецеденты применения данного правила.

Cледы «российского вмешательства» в президентские выборы Вашингтон ищет с 2016 года. В апреле текущего года спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором признал, что подозрения о связях президента США Дональда Трампа с Россией не подтверждаются. Провальное «расследование» обошлось налогоплательщикам в 30 миллионов долларов.

В апреле «Конкорд» подал на Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра в суд. Адвокат российской компании Дюбелье уверен, что прокуроры нарушили уголовный кодекс округа Колумбия - распространили сведения о подозрениях к компании, нарушив ее право на справедливый суд. После этих законных требований Мюллер, как и Барр, покинули свои посты.