Ситуация с кражей США сирийской нефти показывает, как опасно сближаться с Вашингтоном - эксперт

Действия США в Сирии по контролю нефтяных полей противоречат международному праву, заявил ИА «Экономика сегодня» зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что 500-600 военных США останутся в Сирии и будут совершать там прямую военную поддержку курдов, охраняя нефтегазовые месторождения.

Джабаров отметил, что не ожидал, что США пойдут на данный шаг демонстративно. Сенатор с иронией отметил, что эти 500 человек являются «крупными специалистами в области нефтедобычи».

«Вот с какого перепуга им нужно оставаться там, ведь Сирия – это не Саудовская Аравия, там нефти не так уж и много», - подчеркнул он.

Член Совфеда отмечает, что США решили не тратить деньги на поддержку оппозиционных властям группировок, заменив их средствами от продажи сирийской нефти, добытой нелегально. Джабаров подчеркивает, что данные действия Вашингтона являются грубейшим нарушением международного права, которые будут обсуждаться как в ООН, так и в Совбезе всемирной организации.

Сенатор заявляет, что ситуация заставляет другие страны понять, как опасно сближаться с США, поскольку те «любят входить в чужой дом, как в собственный».