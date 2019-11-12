Кутюрье Жан-Поль Готье представит Fashion Freak Show в Петербурге

Эксцентричный модельер Жан-Поль Готье представит в петербургском БКЗ «Октябрьский» свое Fashion Freak Show. Об этом пишут «Невские новости».

Модный показ пройдет с 31 января по 2 февраля 2020 года. Кутюрье впервые приедет в Россию со своей программой.

Первый показ Fashion Freak Show состоялся в сентябре 2018 года в кабаре «Фоли-Бержер». Смесь танцев и модного показа, под музыку различных жанров, с участием танцоров, актеров и артистов цирка стала беспрецедентной. Специально для программы модельер создал сотни костюмов.

Готье отмечает, что «все его фрики» были с ним с первых шагов в моде: он всегда выпускал на подиум людей нестандартной для мира моды внешности, любил смешение различных эстетик и предпочитал «неожиданные откровения».

«Это шоу — история моей жизни, вещей, которые я пережил, видел и любил. А также истории, которые я никогда не рассказывал раньше!» - заявил кутюрье.

В создании Fashion Freak Show принимают участие режиссер и со-директор Тони Маршалл, хореограф певицы Мадонны Марион Мотин, композитор, многократный лауреат Грэмми Нил Роджерс. Жан-Поль Готье выступает в качестве автора идет, режиссера, сценариста, художника, дизайнера костюмов и вместе с этим - главного героя.

Билеты на Fashion Freak Show Jean Paul Gaultie, который состоится в петербургском БКЗ «Октябрьский» с 31 января по 2 февраля, можно приобрести на сайте alloshow.ru.