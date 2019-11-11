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23:13   11 Ноября 2019
Весь мир

Трамп заявил, что отставка Моралеса важна для демократии в Западном полушарии

Трамп заявил, что отставка Моралеса важна для демократии в Западном полушарии

Уход Эво Моралеса с поста президента Боливии стал важным событием для демократии во всем Западном полушарии.

Об этом в понедельник заявил президент США Дональда Трамп, слова которого передает Белый дом.

В частности, американский лидер отметил, что состоявшаяся в воскресенье, 10 ноября, отставка боливийского президента Эво Моралеса. Который находился у власти почти 14 лет и недавно предпринял попытку изменить конституцию страны, стала важным событием для Западного полушария.

«Уход Моралеса сохраняет демократию и создает для боливийского народа условия к тому, чтобы его голоса были услышаны», - подчеркнул Трамп.

Трамп заявил, что отставка Моралеса важна для демократии в Западном полушарии

Напомним, президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке накануне, после того, как его к этому ради сохранения стабильности призвали Вооруженные силы страны.

Протесты в Боливии не утихают с 20 октября, когда были озвучены результаты прошедших в стране выборов президента. Как сообщил тогда Высший избирательный суд Боливии по результатам подсчета голосов, победу в первом туре президентских выборов одержал действующий глава государства – Эво Моралес.

В воскресенье, перед тем, как уйти в отставку, Моралс заявил, что в Боливии пройдут новые президентские выборы.

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Автор: Александр Люблинский
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