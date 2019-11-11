Беглов поздравил петербургских полицейских с профессиональным праздником

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая в Ледовом дворце на торжественном вечере, посвященном Дню полиции, поздравил сотрудников МВД с праздником, назвав полицию Северной столицы одной из лучших в стране.

Также градоначальник напомнил, что в настоящее время в органах внутренних дел Санкт-Петербурга служит 18 тысяч человек, при этом треть сотрудников – женщины.

По словам Беглова, которые в понедельник вечером со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга приводит информационное агентство «Невские новости», город заботиться о том, чтобы полицейские работали в хороших условиях, для них покупаются автомобили и современная техника, а также проводится ремонт зданий. В 2020 году, отметил губернатор, на поддержку ведомства из городского бюджета будет выделено 450 миллионов рублей.