Глава МИД России прибыл в Париж с рабочим визитом

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник вечером прибыл в столицу Франции с рабочим визитом, который продлится до 12 ноября.

Как сообщает РИА Новости, первым пунктом в программе пребывания Лаврова в Париже стоит встреча с представителями французской общественности, включая представителей оппозиции, которая пройдет в резиденции российского посла во Франции.

На вторник у Лаврова запланировано посещение второго парижского Форума мира, где министр ознакомится с представленными на мероприятии российскими проектами. Также, Лавров планирует на полях Форума провести встречу со своим французским коллегой, министром по делам Европы Жан-Ивом Ле Дрианом.