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 Путин и Назарбаев обсудили подготовку к проведению ВЕЭС в Петербурге

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к проведению ВЕЭС в Петербурге
22:16   11 Ноября 2019
Весь мир

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к проведению ВЕЭС в Петербурге

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к проведению ВЕЭС в Петербурге

Президент России Владимир Путин провел в понедельник вечером телефонный разговор с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщает пресс-служба первого казахского президента, стороны обсудили, как идет подготовка заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭФ), который в скором времени пройдет в Санкт-Петербурге.

Также Путин и Назарбаев обсудили ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки.

Напомним, ранее нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях проходившего в Омске XVI Форума межрегионального российско-казахского сотрудничества подарил российскому лидеру юбилейное издание романа «Путь Абая», а в качестве ответного презента получил шахматы из малахита и мрамора.

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Автор: Александр Люблинский
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