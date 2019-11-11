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21:50   11 Ноября 2019
Весь мир

Госдеп готов выдать визы США террористам ПНС Ливии

Госдеп готов выдать визы США террористам ПНС Ливии

Американские власти пригласили двух членов связанного с террористическими группировками Правительства национального согласия Ливии Мухаммада Сиялу и Фатхи Башагу посетить Вашингтон.

Об этом в понедельник сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), напоминая, что Мухаммад Сияла занимает в так называемом ПНС Ливии пост министра иностранных дел, фактически представляя на международной арене интересы террористов.

Фатхи Башага является в триполитанском правительстве министром внутренних дел, возглавляя ведомство, которое состоит из вооруженных группировок. В частности, в МВД Ливии входит бандформирование RADA, ответственное за похищение и незаконное удержание в тюрьме «Митига» двух сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

При этом Фатхи Башага возглавляет группировки, фигурирующие в докладе Совбеза ООН о ливийской ситуации от 2016 года, в котором эксперты международной организации возлагают на боевиков МВД ПНС ответственность за торговлю людьми, массовые убийства и пытки в подконтрольных им тюрьмах. Также эксперты ООН обвинили министерских боевиков в сотрудничестве с такими междунароными террористическими организациями как запрещенные в РФ ИГ*, «Аль-Каида»** и «Братья-мусульмане».

Напомним, Правительство национального согласия Ливии при помощи подконтрольных им бандформирований удерживает северо-запад страны. На востоке Ливии безопасность обеспечивается Временным правительством в Тобруке. С апреля 2019 года в Ливии силами Ливийской национальной армии проводится антитеррористическая операция против засевших в Триполи боевиков ПНС.

* - Госдеп готов выдать визы США террористам ПНС Ливии

** - Госдеп готов выдать визы США террористам ПНС Ливии

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Автор: Александр Люблинский
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