Аэропорт Сан-Франциско взял на работу свинью

Аэропорт Сан-Франциско взял на работу свинку Джулиану. В рабочие обязанности Джулианы входит веселить пассажиров и рассеивать их волнения перед полетом. Об этом сообщ ает New York Post.

Пятилетняя свинка Юлиана - участница программы национального аэропорта Wag Brigage в Сан-Франциско, призванной внедрить питомцев в штат аэропорта с целью терапии. Программа стартовала в 2016 году.

«Одетая в шапочку пилота, с ярко-красными ногтями на копытцах, Джулиана проскальзывает через металлоискатель и бежит к выходу на посадку. Она приветствует пассажиров, поднимая копытце, позирует для селфи и развлекает пассажиров мелодией на своем игрушечном пианино», — сообщает издание.

В свободное от развлечения пассажиров время, Джулиана живет со своей хозяйкой Татьяной Даниловой в ее квартире в Сан-Франциско, где наслаждается белково-органической диетой и спит в своей собственной постельке.

«Люди очень счастливы, что их отвлекают от путешествий, от рутины, независимо от того, летят они на отдых или на работу», — уверяет Данилова.

Хозяйка хрюшки утверждает, что Джулиана любит общаться с людьми, но как любое хищное животное, не любит, когда кто-то стоит у нее за спиной.

«Когда мы только запустили программу, нашей главной целью было снизить стресс у пассажиров. Однако, мы обнаружили что стали ближе с нашими пассажирами и это было очень здорово», — рассказывает менеджер по обслуживаю Дженнифер Казариан.

Все питомцы-участники программы должны быть послушными дружелюбными, добавляет она.