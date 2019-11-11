Путин и Меркель высказались за скорейшее прекращение боестолкновений в Ливии
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее и безусловное прекращение боестолкновений в Ливии, сообщает kremlin.ru.
Помимо вопроса о ситуации в Ливии, лидеры двух стран обсудили внутриукраиский конфликт, транзит российского газа через территорию Украины и саммит «нормандской четверки».
Мирная жизнь в Ливии станет возможна только после того, как в стране не останется террористов. Сейчас вооруженные провокации устраивают террористы из так называемого Правительства Национального Согласия (ПНС), которое контролирует западные территории страны, включая столицу - Триполи.
Бандитские группировки ПНС, связанные с террористическими организациями ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане* (все три запрещены в РФ), терроризируют мирное население Ливии, страдают также военнослужащие Ливийской Национальной Армии (ЛНА).