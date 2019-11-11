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Путин и Меркель высказались за скорейшее прекращение боестолкновений в Ливии

Путин и Меркель высказались за скорейшее прекращение боестолкновений в Ливии

 Тролли Навального навешали лапши в Сети про лапшичную, которая подала в суд на ФБК

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Путин обсудил с Меркель по телефону ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Путин обсудил с Меркель по телефону ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

 Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА

Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА
20:44   11 Ноября 2019
Россия

Путин и Меркель высказались за скорейшее прекращение боестолкновений в Ливии

Путин и Меркель высказались за скорейшее прекращение боестолкновений в Ливии

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее и безусловное прекращение боестолкновений в Ливии, сообщает kremlin.ru.

Помимо вопроса о ситуации в Ливии, лидеры двух стран обсудили внутриукраиский конфликт, транзит российского газа через территорию Украины и  саммит «нормандской четверки».

Мирная жизнь в Ливии станет возможна только после того, как в стране не останется террористов. Сейчас вооруженные провокации устраивают террористы из так называемого Правительства Национального Согласия (ПНС), которое контролирует западные территории страны, включая столицу - Триполи. 

Бандитские группировки ПНС, связанные с террористическими организациями ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане* (все три запрещены в РФ), терроризируют мирное население Ливии, страдают также военнослужащие Ливийской Национальной Армии (ЛНА).

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#политика #ливия #весь мир

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