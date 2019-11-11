Путин обсудил с Меркель по телефону ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщается на официальном сайте Кремля.

Лидеры обстоятельно обсудили вопросы урегулирования ситуации в Украине, опираясь на подписанную ранее «формулу Штайнмайера», а также разведения вооруженных сил в районе населнных пунктов Станица Луганская и Золотое и, как планируется, у села Петровское.

Главы также отметили обязательность выполнения Минских соглашений, направленных на урегулирование внутриукраинского конфликта. Подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса.

Стороны обсудили переговоры об условиях транзита российского газа через Украину, а также о планируемом самм ите «нормандской четверки».