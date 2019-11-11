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20:25   11 Ноября 2019
Россия

Тролли Навального навешали лапши в Сети про лапшичную, которая подала в суд на ФБК

Тролли Навального навешали лапши в Сети про лапшичную, которая подала в суд на ФБК

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь не стала скрывать, что негативно относится к лапшичной «Тянем-потянем» не из-за качества продукции и обслуживания, а из-за судебного иска, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что владелец закусочной Виталий Толканов подал на Соболь и ее коллегу по ФБК Георгия Албурова иск с требованием возместить 100 тысяч рублей убытков, причиненных незаконным митингом «оппозиции» 27 июля Москве. Несостоявшийся политик рассказал в Twitter о шквале негативных отзывов о «Тянем-потянем»:

Тролли Навального навешали лапши в Сети про лапшичную, которая подала в суд на ФБК

Заявление было подано повторно после устранения нарушений, допущенных ранее. Именно после его регистрации в суде стартовала массированная атака ботов. Ряд площадок, таких как Facebook и Zoon.ru, пополнились множеством негативных отзывов о заведении.

Примечательно, что многие комментаторы даже не скрывают, что пишут плохие отзывы именно из-за требования возместить ущерб. Другие и вовсе на библейский мотив вспоминают об Иуде.

Тролли Навального навешали лапши в Сети про лапшичную, которая подала в суд на ФБК

В то же время, на отечественном «Яндексе» оценка лапшичной положительная:

Тролли Навального навешали лапши в Сети про лапшичную, которая подала в суд на ФБК

 

Чтобы проверить правдивость отзывов, журналист Леся Рябцева решила самостоятельно посетить «Тянем-потянем». По ее словам, персонал относится к гостям хорошо, а качество еды и объем порций превзошли ожидания. К тому же выяснилось, что многие комментаторы от «оппозиции» даже не бывали здесь — в отзывах они описывают место как отдельный ресторан, в то время как лапшичная находится на фудкорте.

Тролли Навального навешали лапши в Сети про лапшичную, которая подала в суд на ФБК

Примечательно, что в конце лета аналогичный инцидент произошел с рестораном «Армения». Руководство ресторана также просило возместить ущерб, причиненный незаконным митингом, за что последователи Навального сильно снизили рейтинг заведения на TripAdvisor и Facebook. Стоит отметить, что первый сервис быстро перекрыл возможность отставлять комментарии. А интернет-империя Марка Цукерберга не сделала ровным счетом ничего.

Все мы знаем, что негативные отзывы можно заказать. С другой стороны, для сотрудников ФБК и не надо никого искать, ведь у них есть своя «фабрика троллей». Кстати, один из штабов тролльской бригады в августе был обнаружен сотрудниками полиции в Марьино. Комментаторы блогера Алексея Навального за деньги готовы продвигать его идеи и устраивать травлю оппонентов.

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Автор: Анна Манц
#митинг #навальный #иск #фбк #боты #соболь

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