СК опубликовал видео из квартиры подозреваемого в убийстве студентки доцента Соколова

Следственный комитет РФ опубликовал видеоматериалы п о делу подозреваемого в убийстве студентки историка Олега Соколова.

На видео представлены кадры из квартиры обвиняемого, из зала суда, а также материалы с камер видеонаблюдения.

Напомним, что Олег Соколов подозревается в убийстве и расчленении 24-летней студентки Анастасии Ещенко, с которой он работал над научными трудами и состоял в романтических отношениях. В его квартире следователи обнаружили пилу и фрагменты женского тела, принадлежащие, предположительно, Ещенко.