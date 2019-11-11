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Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА
19:50   11 Ноября 2019
Россия

СК опубликовал видео из квартиры подозреваемого в убийстве студентки доцента Соколова

СК опубликовал видео из квартиры подозреваемого в убийстве студентки доцента Соколова

Следственный комитет РФ опубликовал видеоматериалы по делу подозреваемого в убийстве студентки историка Олега Соколова.

На видео представлены кадры из квартиры обвиняемого, из зала суда, а также материалы с камер видеонаблюдения.

Напомним, что  Олег Соколов подозревается в убийстве и расчленении 24-летней студентки Анастасии Ещенко, с которой он работал над научными трудами и состоял в романтических отношениях. В его квартире следователи обнаружили пилу и фрагменты женского тела, принадлежащие, предположительно, Ещенко.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал Соколова. Сегодня же стало известно, что СПбГУ уволил доцента.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #происшествия #общество #соколов

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