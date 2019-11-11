Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

Социологическая служба Центра Разумкова провела исследование, чтобы узнать уровень доверия украинцев к правительству, их оценку ситуации на Украине и количество людей, чьих ожиданий не оправдали новые власти.

Напомним, что в апреле Владимир Зеленский победил на президентских выборах с результатом более 70 процентов голосов и возглавил страну. Также он произвел ряд перестановок и изменений в государственном управлении. В прошлом месяце уровень доверия к нему составлял 66 процентов, как показывал опрос «Рейтинга».

Сейчас же, согласно новому исследованию, ему доверяют 68,2 процента респондентов. На втором месте оказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков с результатом в 51,6 процента, а на третьем — лидер «Голоса» и солист музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук — 37,1 процента.

«Считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 37,5 процента респондентов (в сентябре так считали 57 процентов, в октябре — 45 процентов), 35 процентов — что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре — 17 процентов, в октябре — 29 процентов)», — продолжили специалисты.

Кроме этого, 48 процентов опрошенных отметили, что в целом по сравнению с началом года ситуация вообще не изменилась. 26 процентов выступили за то, что она стала хуже, а для 15 процентов она улучшилась.

«Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23 процентов до 17. Неизменной (пять процентов) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали. С девяти до 14 процентов возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд», — указано в результатах.

Опрос проводили с 1 по 7 ноября 2019 года. В случае с уровнем доверия респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. В исследовании участвовали 2,015 тысячи совершеннолетних граждан Украины, проживающих по всей стране, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.