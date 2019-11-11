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19:32   11 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

Социологическая служба Центра Разумкова провела исследование, чтобы узнать уровень доверия украинцев к правительству, их оценку ситуации на Украине и количество людей, чьих ожиданий не оправдали новые власти.

Напомним, что в апреле Владимир Зеленский победил на президентских выборах с результатом более 70 процентов голосов и возглавил страну. Также он произвел ряд перестановок и изменений в государственном управлении. В прошлом месяце уровень доверия к нему составлял 66 процентов, как показывал опрос «Рейтинга».

Сейчас же, согласно новому исследованию, ему доверяют 68,2 процента респондентов. На втором месте оказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков с результатом в 51,6 процента, а на третьем — лидер «Голоса» и солист музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук — 37,1 процента.

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

«Считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 37,5 процента респондентов (в сентябре так считали 57 процентов, в октябре — 45 процентов), 35 процентов  — что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре — 17 процентов, в октябре — 29 процентов)», — продолжили специалисты.

Кроме этого, 48 процентов опрошенных отметили, что в целом по сравнению с началом года ситуация вообще не изменилась. 26 процентов выступили за то, что она стала хуже, а для 15 процентов она улучшилась.

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

«Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23 процентов до 17. Неизменной (пять процентов) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали. С девяти до 14 процентов возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд», — указано в результатах.

Опрос проводили с 1 по 7 ноября 2019 года. В случае с уровнем доверия респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. В исследовании участвовали 2,015 тысячи совершеннолетних граждан Украины, проживающих по всей стране, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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Автор: Анна Манц
#украина #опрос #правительство #доверие #зеленский

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