Пострадали два человека. Взрыв прогремел в понедельник, 11 ноября, на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге. По информации МЧС, прорвало паропровод, расположенный на заводе. Пострадало остекление здания проходной завода и четыре рядом припаркованных автомобиля.

Пострадавшие получили легкие травмы от осколков выбитых стекол, поэтому угрозы жизни нет, об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании. Предприятие работает.

Паропровод перекрыли в районе поврежденного участка и организовали оперативный штаб по устранению последствий прорыва на теплосети. Завод «Балтика» находится в промышленной зоне Парнас на севере Петербурга, вдали от жилых кварталов.