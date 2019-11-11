Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Паропровод прорвало на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге

Паропровод прорвало на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге

 Патрушев обозначил приоритет РФ в сфере безопасности

Патрушев обозначил приоритет РФ в сфере безопасности
Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

 Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической
Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА

Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА

 Чего ждать от саммита BRICS в Бразилии

Чего ждать от саммита BRICS в Бразилии
Паропровод прорвало на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге

Паропровод прорвало на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге

 Патрушев обозначил приоритет РФ в сфере безопасности

Патрушев обозначил приоритет РФ в сфере безопасности
Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

 Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической
Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА

Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА

 Чего ждать от саммита BRICS в Бразилии

Чего ждать от саммита BRICS в Бразилии
19:10   11 Ноября 2019
Россия

Паропровод прорвало на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге

Паропровод прорвало на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге

Пострадали два человека. Взрыв прогремел в понедельник, 11 ноября, на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге. По информации МЧС, прорвало паропровод, расположенный на заводе. Пострадало остекление здания проходной завода и четыре рядом припаркованных автомобиля.

Пострадавшие получили легкие травмы от осколков выбитых стекол, поэтому угрозы жизни нет, об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании. Предприятие работает.

Паропровод перекрыли в районе поврежденного участка и организовали оперативный штаб по устранению последствий прорыва на теплосети. Завод «Балтика» находится в промышленной зоне Парнас на севере Петербурга, вдали от жилых кварталов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #взрыв #балтика #завод

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...