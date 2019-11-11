Чего ждать от саммита BRICS в Бразилии

Очередной, уже 11-ый по счету, саммит межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в столице Бразилии 13-14 ноября. В Бразилиа приедут лидеры стран пятерки, в том числе и президент РФ Владимир Путин рассказать о приоритетах председательства России в 2020 году. На площадке МИА «Россия Сегодня» эксперты обсудили предстоящий саммит и стоящие перед объединением задачи.

Оценивая очередной год жизни БРИКС под руководством Бразилии, научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении Виктория Панова отметила, что глава государства с января 2019 года Жаир Болсонару постарался для формата.

«Было много опасений с приходом к власти более правого лидера, но, кто бы не находился у власти в любой из стран БРИКС, БРИКС останется важным для международного сотрудничества. — сказала эксперт. — Мы видим, что бразильский председатель пошел на то, чтобы заниматься конкретикой. БРИКС постоянное взаимодействие на уровне рабочих групп и министерских встреч».

Бразильские друзья России хорошо готовятся к саммиту, по итогам которого лидеры стран примут декларацию, подчеркивающую общий настрой на дальнейшее сотрудничество, полагает советник Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Михаил Мальков. Важным решением саммита, по мнению дипломата, станет подписание меморандума между национальными службами по торговле.

О планах, к примеру, создания единой системы торговли золотом в рамках БРИКС, говорили еще в 2017 году. Что касается нынешней повестки, то пятерка начнет обсуждать практические торговые вопросы в 2020 году, допускает Мальков.

«Фон непростой, в Латинской Америке происходят очень сложные политические процессы. Тем не менее повестка БРИКС повестка стабильности, сотрудничества и развития», — напомнил о народных волнениях в Боливии и Чили директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин.

Созвучный в названии английскому bricks (англ. — кирпичи) формат сможет возвести прочный фундамент экономики, опираясь технологии, полагает главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид Григорьев. В частности, Россия, как и оказавшаяся в демографической яме ЮАР, испытывает трудности экономического роста.

«У нас трудодефицитная страна, нам бы роботы в самый раз», — задумался эксперт.

Но есть и хорошие новости: БРИКС перестает быть экзотикой для студентов, сообщил Григорьев, призвав молодые ученые умы продолжить развивать науку вместе. Определенный прогресс в коллаборациях, впрочем, есть.

«ЮАР выходит, как страна с астрономией, там два телескопа, и там, и там Россия участвует. — заметила ответственный секретарь Совета НТИ БРИКС Ирина Куклина. — Каждый конкурс приносил от 300 о 400 заявок на совместные исследования, это в первую очередь естественные науки. Есть отдельная рабочая группа по финансирующим организациям. Был подготовлен отдельный документ по развитию сети инновационного обмена, он будет представлен в ноябре».

Пока обмену идеями и опытом мешают бюрократические препоны. Странам БРИКС необходимо создать единый регламент, по которому студенты могли бы путешествовать свободно, убежден Григорьев.

«Сталкиваешься с огромным количеством бюрократических процедур. — согласилась с коллегой Виктория Панова. — В рамках российского председательства будут учиться в ДВФУ 150 студентов из пяти стран БРИКС. Этот первый большой замах поможет увидеть все проблемы».

Куклина напомнила, что помимо путешествий в офлайн, студенты могут сотрудничать на базе сетевого университета БРИКС, который сейчас активно действует. В том, что БРИКС наиболее жизнеспособный формат Панова не сомневается и подкрепляет свою уверенность цифрами.

«На сегодняшний день у нас порядка 42-х проектов на 11,2 миллиардов долларов. К 2021 году объем финансирования будет до 42 миллиардов», — подчеркнула она.

Еще одним видимым достижением БРИКС Мальков назвал Новый банк развития (НБР) — созданную в 2014 финансовую структуру, которая задумывалась, как альтернатива Международному валютному фонду. НБР одобрил России кредиты на несколько инфраструктурных проектов. Например, на строительство объездной дороги в Уфе и систему водоснабжения на Волге.

«Такие же проекты реализуются и в других странах БРИКС. Сегодня мы уже начинаем пожинать плоды», — сказал Мальков.

Российский президент на полях саммита БРИКС проведет три отдельные встречи, сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Сам Владимир Путин ранее выразил надежду на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которого тоже ждут в Бразилиа.

Саммит БРИКС 2020 года пройдет в России, которая сменит Бразилию в качестве председателя группы пяти.