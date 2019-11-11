Патрушев обозначил приоритет РФ в сфере безопасности

Борьба с террористическими угрозами на дальних рубежах — одно из главных приоритетов РФ в сфере безопасности. Об этом сообщил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. По его словам, среди ключевых приоритетов РФ в сфере безопасности — дальнейшее усиление бескомпромиссной борьбы с глобальной террористической угрозой.

«Не только внутри России и по периметру ее границ, но и на дальних рубежах», — добавил Патрушев.

Секретарь СБ РФ отметил, что национальные интересы и безопасность страны защитят в информационно-коммуникационном пространстве.