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18:54   11 Ноября 2019
Россия

Патрушев обозначил приоритет РФ в сфере безопасности

Патрушев обозначил приоритет РФ в сфере безопасности

Борьба с террористическими угрозами на дальних рубежах — одно из главных приоритетов РФ в сфере безопасности. Об этом сообщил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. По его словам, среди ключевых приоритетов РФ в сфере безопасности — дальнейшее усиление бескомпромиссной борьбы с глобальной террористической угрозой.

«Не только внутри России и по периметру ее границ, но и на дальних рубежах», — добавил Патрушев.

Секретарь СБ РФ отметил, что национальные интересы и безопасность страны защитят в информационно-коммуникационном пространстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #патрушев #общество #сб рф

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