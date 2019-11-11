Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА

Информация ряда СМИ о присутствии российских военных на территории Ливии не соответствует действительности. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж.

В интервью изданию Financial Africa министр заявил, что вся информация о нахождении российских военнослужащих в Ливии расходится с реальностью и публикуется людьми, недостаточно осведомленными о ситуации.

Аль-Хувейдж считает, что избежать распространение ложной информации возможно путем устранения всех угроз от террористов, связанных с ПНС Ливии в Триполи. Тогда станет возможным создавать государственные институты с помощью свободных, демократических и прозрачных выборов.

Сейчас западная территория Ливии, включая столицу Триполи, контролируется так называемым Правительством национального согласия (ПНС), связанного с террористами. Восточная часть страны - демократически избранной Палатой Представителей.

В апреле 2019 года Ливийская Национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара начала операцию «Аль-Карама» с целью очистить Триполи от террористических группировок. Ряд СМИ пишут, что в боях против террористов ПНС участвует российская ЧВК «Вагнера», но неопровержимых доказательств этого до сих пор не обнародовано.