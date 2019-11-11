Microsoft в Японии ввел «четырехдневку» и продуктивность работников выросла на 40 процентов

Филиал американской корпорации Microsoft в Японии подвел результаты эксперимента, стартовавшего в августе этого года, сообщила газета Asahi 11 ноября.

Три месяца назад в компании ввели четырехдневную рабочую неделю, сотрудников попросили общаться в мессенджерах, а при крайней необходимости устраивать переговоры длительностью не более получаса и численностью максимум пять человек. Это касалось 2,3 тысяч работников. Отмечается, что каждая пятница входила в счет оплачиваемого отпуска.

Подведение итогов показало, что объемы продаж на одного сотрудника выросли почти на 40 процентов. Порядка 92 процентов людей положительно оценили подобный опыт и отметили снижение стресса. Хотя в эксперименте имела место сверхурочная работа, в Microsoft заверили, что ее объемы были незначительны.

К тому же, потребление электроэнергии упало на 23 процента, а бумаги для печати и копирования и вовсе в два раза.

Несмотря на такие позитивные результаты, филиал не собирается продолжать работать именно в таком режиме. Однако руководство готово повторить эксперимент.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сокращения рабочей недели с пяти до четырех дней. Он подчеркивал, что технологический процесс неизбежно влияет на уменьшение рабочего времени и увеличение досуга. В Федерации независимых профсоюзов России отметили, что такой подход позволит повысить эффективность работника, поможет сохранить долголетие и трудоспособность.