Расцвет терроризма и волна миграции лишили Ливию государственности — Лавров

Через Ливию во все остальные страны Африканского континента идет огромное количество контрабандного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, неразрешенные проблемы Триполи, в частности деятельность террористических организаций и поток нелегальных мигрантов, которые направляются через страну в Европу, привели к крушению ливийской государственности.

«Видите, какие сейчас проблемы в Ливии остаются? Там нет государства», — сказал глава МИД РФ.

Напомним, сейчас запад Ливии, включая столицу Триполи, находится под контролем террористов Правительства национального согласия (ПНС), которое искусственно создали при поддержке ООН и Европейского союза. Восток Ливии контролирует избранная демократическим путем Палата Представителей.

В начале апреля Ливийская Национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» по освобождению Триполи от незаконных вооруженных формирований. Некоторые СМИ пишут, что в боях против террористов ПНС участвует российская ЧВК «Вагнера», но неопровержимых доказательств этого до сих пор не было представлено.