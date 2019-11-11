Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Паропровод прорвало на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге

Паропровод прорвало на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге

 Патрушев обозначил приоритет РФ в сфере безопасности

Патрушев обозначил приоритет РФ в сфере безопасности
Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

 Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической
Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА

Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА

 Чего ждать от саммита BRICS в Бразилии

Чего ждать от саммита BRICS в Бразилии
Паропровод прорвало на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге

Паропровод прорвало на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге

 Патрушев обозначил приоритет РФ в сфере безопасности

Патрушев обозначил приоритет РФ в сфере безопасности
Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

Зеленский за полгода президентства сохранил доверие почти 70 процентов украинцев

 Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической
Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА

Ливия отрицает участие россиян в антитеррористической операции ЛНА

 Чего ждать от саммита BRICS в Бразилии

Чего ждать от саммита BRICS в Бразилии
19:01   11 Ноября 2019
Весь мир

Расцвет терроризма и волна миграции лишили Ливию государственности — Лавров

Расцвет терроризма и волна миграции лишили Ливию государственности — Лавров

Через Ливию во все остальные страны Африканского континента идет огромное количество контрабандного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, неразрешенные проблемы Триполи, в частности деятельность террористических организаций и поток нелегальных мигрантов, которые направляются через страну в Европу, привели к крушению ливийской государственности.

«Видите, какие сейчас проблемы в Ливии остаются? Там нет государства», — сказал глава МИД РФ.

Расцвет терроризма и волна миграции лишили Ливию государственности — Лавров

Напомним, сейчас запад Ливии, включая столицу Триполи, находится под контролем террористов Правительства национального согласия (ПНС), которое искусственно создали при поддержке ООН и Европейского союза. Восток Ливии контролирует избранная демократическим путем Палата Представителей.

В начале апреля Ливийская Национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» по освобождению Триполи от незаконных вооруженных формирований. Некоторые СМИ пишут, что в боях против террористов ПНС участвует российская ЧВК «Вагнера», но неопровержимых доказательств этого до сих пор не было представлено.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#терроризм #лавров #ливия #миграция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...