Телеведущий Соловьев признался, что обожает Украину, но ненавидит некоторых украинцев

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, почему любит Украину в ходе интервью в передаче «Судьба человека» на канале «Россия-1».

«Мне говорят: «Почему ты так говоришь об Украине?» Да я обожаю Украину! У меня бабушка с дедушкой окончили Харьковский авиационный институт, у меня до сих пор тетка в Горловке живет, невозможно вывезти», — рассказывает Соловьев.

При этом телеведущий отмечает, что испытывает ненависть к некоторым украинцам.

«Но бандеровцев я ненавижу и нацистов я ненавижу», — сказал он.

Соловьев поясняет, что такое отношение вызвано историей его семьи.

«Шестерых моих закопали в землю во время войны только за что, что они — евреи», — поясняет Соловьев свою позицию.