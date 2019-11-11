Телеведущий Соловьев признался, что обожает Украину, но ненавидит некоторых украинцев
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, почему любит Украину в ходе интервью в передаче «Судьба человека» на канале «Россия-1».
«Мне говорят: «Почему ты так говоришь об Украине?» Да я обожаю Украину! У меня бабушка с дедушкой окончили Харьковский авиационный институт, у меня до сих пор тетка в Горловке живет, невозможно вывезти», — рассказывает Соловьев.
При этом телеведущий отмечает, что испытывает ненависть к некоторым украинцам.
«Но бандеровцев я ненавижу и нацистов я ненавижу», — сказал он.
Соловьев поясняет, что такое отношение вызвано историей его семьи.
«Шестерых моих закопали в землю во время войны только за что, что они — евреи», — поясняет Соловьев свою позицию.
Ранее Соловьев комментировал заявление Максима Галкина о цензуре и засилье новостей об Украине на российском тв. Журналист заявил, что все мы — «гигантский советский народ».